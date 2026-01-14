Les États-Unis bloquent la procédure de visas d’au moins 13 pays qualifiés pour la Coupe du monde
Nouvelle galère pour les supporters. Ce mercredi, le secrétaire général des États-Unis Marco Rubio a annoncé le gel des procédures de visas vers un total de 75 nationalités , comme relayé par Leading Report . Jusqu’à nouvel ordre, aucun ressortissant de ces pays ne peut entamer ou poursuivre une démarche légale pour entrer sur le territoire américain. Une décision encore ahurissante de la part de l’administration Trump, dont la politique migratoire ne fait que se durcir.
BREAKING: Sec. Marco Rubio freezes all foreign visa processing indefinitely from 75 countries: Afghanistan, Albania, Algeria, Antigua and Barbuda, Armenia, Azerbaijan, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belize, Bhutan, Bosnia, Brazil, Burma, Cambodia, Cameroon, Cape Verde,……
TJ pour SOFOOT.com
