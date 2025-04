information fournie par So Foot • 03/04/2025 à 21:54

Une équipe de D3 féminine se met en grève pour protester contre son coach

Angers démons.

Les joueuses d’ Angers Croix Blanche , actuelle lanterne rouge de troisième division, ont annoncé faire grève pour exprimer leur malaise vis-à-vis de leur entraîneur, Valentin Rey , fils du président du club. Dans une lettre ouverte révélée ce mercredi, elles dénoncent un climat de travail devenu « insoutenable » en pointant du doigt les méthodes de management du coach . « Un coach doit témoigner du respect à ses joueuses, ce qui n’est plus le cas depuis plusieurs mois », écrivent-elles. Parmi les points problématiques sont notamment épinglés « le suivi insuffisant des joueuses blessées », « l’apport tactique jugé trop limité pour le niveau national » et un accompagnement déficient « sur le plan mental et physique ». Ces problèmes auraient un impact direct sur la santé sportive de l’équipe, actuelle lanterne rouge de son groupe avec 9 points en 16 matchs à quatre journées de la fin.…

FL pour SOFOOT.com