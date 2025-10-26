Une équipe de D2 Islandaise en Europe la saison prochaine
Le Guingamp Islandais.
Promu dans l’élite islandaise en 2024, ÍF Vestri avait créé la surprise en août dernier en remportant la Coupe d’Islande face à Valur (1-0), 11 coupes et 23 titres de champion d’Islande à leur actif. Un trophée qui permet au club basé à Ísafjarðarbær (oui un copie/coller a été effectué pour écrire ce nom) de se qualifier pour le premier tour de qualification de la Ligue Europa la saison prochaine.…
