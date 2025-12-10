Le PSG peut-il se qualifier dès ce soir ?

Le temps des calculettes est de retour.

En cas de victoire ce mercredi soir à Bilbao, le PSG se mettrait en très bonne voie pour une qualification pour le prochain tour de la Ligue des champions… mais un peu de patience. Si Paris l’emporte à San Mamés, elle s’assurerait de finir entre la 9 e et la 24 e place, synonyme de barrage et de seizième de finale , mais cela ne lui garantit pas mathématiquement de finir dans le top 8 de la C1, lui directement qualificatif pour les huitièmes. Ce dernier reste cependant l’objectif premier des Parisiens, qui finira sa phase de ligue avec un déplacement au Sporting Lisbonne puis avec la réception de Newcastle, les 20 et 28 janvier prochains.…

TJ pour SOFOOT.com