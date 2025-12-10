Nantes : Luís Castro viré, son remplaçant déjà identifié
Adi peut se sentir moins seul.
La défaite nantaise le week-end dernier à Lens était donc celle de trop pour la famille Kita et le board du FC Nantes, qui a décidé de se séparer de Luis Castro ce mercredi, annonce Ouest France ce mercredi. Sous le technicien portugais de 45 ans, les Canaris restaient sur six matchs sans victoire en championnat (4 défaites, 2 nuls) et sont avant-derniers de la Ligue 1.…
TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer