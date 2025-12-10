Copenhague braque Villarreal, l’Ajax prend ses premiers points
Sale campagne européenne pour Villarreal.
Pourtants troisièmes de Liga, les coéquipiers de Georges Mikautadze n’y arrivent pas cette saison en C1 . Et pour preuve, ils ont été battus à domicile par le FC Copenhague (2-3) , qui réalise une superbe opération et intègre le rang des barragistes en attendant les matchs de 21h. Pas de réaction donc pour le pauvre Nicolas Pépé, dont l’équipe intègre le wagon des nuls avec une avant-dernière place et seulement un point pris en six matchs.…
