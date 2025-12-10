 Aller au contenu principal
Doué remplaçant avec le PSG, Mbappé remplaçant avec le Real
information fournie par So Foot 10/12/2025 à 20:22

Pas de surprise dans la compo de Paris.

Opposé à Bilbao ce mercredi soir, le PSG est forcé de composer une nouvelle fois sans Ousmane Dembélé, malade et donc une nouvelle fois pallié par Senny Mayulu sur le front de l’attaque parisienne. Comme une suite logique à l’épisode Zabarnyi-Safonov, l’Ukrainien est encore remplaçant au profit de Marquinhos quand le Russe prendra bien place dans les buts. De retour dans le groupe après un gros mois d’absence, Désiré Doué commencera sur le banc .…

TJ pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
