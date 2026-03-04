 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Une enquête ouverte sur les prétendus propos racistes de Rafa Mir
information fournie par So Foot 04/03/2026 à 17:41

Une enquête ouverte sur les prétendus propos racistes de Rafa Mir

Une enquête ouverte sur les prétendus propos racistes de Rafa Mir

Ne jamais banaliser, malgré la redondance. Comme le relaie Mundo Deportivo , une enquête a bien été ouverte suite au déclenchement du protocole anti-racisme lors de la rencontre opposant Elche à l’Espanyol . En effet, l’arbitre a interrompre la rencontre après qu’Omar El Hilali, défenseur marocain du club visiteur, a rapporté que Rafa Mir lui a glissé à l’oreille la provocation « Tu es venu en canot ». Aucun membre de l’équipe arbitrale n’a pu entendre distinctement ces propos.

Des sanctions ou un classement de l’affaire

Cette décision aboutira soit à des sanctions, soit à un classement de l’affaire pour insuffisance de preuves. Le club d’Elche s’est fendu d’un communiqué pour appeler à la prudence quant aux accusations à l’égard de leur joueur , qui n’a pas été sanctionné par la Liga jusqu’à nouvel ordre.…

SW pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Dele Alli s’entraîne de nouveau du côté de Tottenham… seul
    Dele Alli s’entraîne de nouveau du côté de Tottenham… seul
    information fournie par So Foot 04.03.2026 18:14 

    Tiens, revoilà quelqu’un. Comme le rapporte The Athletic , Dele Alli est de retour sur les terrains à Londres, du côté de Tottenham. Son ancien club lui a ouvert les portes du centre d’entraînement de Hotspur Way afin qu’il s’entraîne individuellement pendant quelques ... Lire la suite

  • Le fils de Darren Fletcher sanctionné pour une insulte homophobe
    Le fils de Darren Fletcher sanctionné pour une insulte homophobe
    information fournie par So Foot 04.03.2026 17:06 

    Pas la flèche la plus pointue du carquois. Alors qu’il disputait un match d’EFL Trophy contre Barnsley avec les U21 de Manchester United en octobre, Jack Fletcher avait été sanctionné d’un carton rouge. Après plusieurs mois d’attente, la Football Association dévoile ... Lire la suite

  • Paulo Fonseca est dépassé par l’IA
    Paulo Fonseca est dépassé par l’IA
    information fournie par So Foot 04.03.2026 16:13 

    Chat Gpakompri . Dans ce foot qui va pourtant très vite, il reste certains mecs à l’ancienne, et visiblement Paulo Fonseca en fait partie. L’entraîneur de l’Olympique lyonnais a avoué ne rien connaître au sujet de l’intelligence artificielle tandis qu’il serait ... Lire la suite

  • Italie: l'accessibilité des personnes handicapées, un exploit olympique
    Italie: l'accessibilité des personnes handicapées, un exploit olympique
    information fournie par AFP Video 04.03.2026 16:06 

    Ce mois-ci, l'Italie accueille les meilleurs athlètes paralympiques du monde, mais pour les personnes en fauteuil roulant, traverser une rue à Rome peut s'apparenter à un exploit olympique.

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank