Une enquête ouverte sur les prétendus propos racistes de Rafa Mir

Ne jamais banaliser, malgré la redondance. Comme le relaie Mundo Deportivo , une enquête a bien été ouverte suite au déclenchement du protocole anti-racisme lors de la rencontre opposant Elche à l’Espanyol . En effet, l’arbitre a interrompre la rencontre après qu’Omar El Hilali, défenseur marocain du club visiteur, a rapporté que Rafa Mir lui a glissé à l’oreille la provocation « Tu es venu en canot ». Aucun membre de l’équipe arbitrale n’a pu entendre distinctement ces propos.

Des sanctions ou un classement de l’affaire

Cette décision aboutira soit à des sanctions, soit à un classement de l’affaire pour insuffisance de preuves. Le club d’Elche s’est fendu d’un communiqué pour appeler à la prudence quant aux accusations à l’égard de leur joueur , qui n’a pas été sanctionné par la Liga jusqu’à nouvel ordre.…

SW pour SOFOOT.com