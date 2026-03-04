Six ans après sa bagarre à Mykonos, Maguire ne lâche pas l'affaire

C’est l’histoire d’un footballeur qui rentre dans un bar, puis dans un homme, puis dans un policier. Six ans après sa bagarre pendant ses vacances en Grèce, Harry Maguire continue de nier toute implication dans l’événement survenu à Mykonos . Ce mercredi se tenait son énième procès en appel. Et il n’a pas fait le voyage à vide : le Mancunien a vu sa peine abaissée de 21 mois à 15 mois de prison avec sursis . Bénef.

Une condamnation qui fait tache

Pour rappel, le défenseur de 32 ans avait passé deux nuits en prison en 2020 sur l’île de Mykonos après avoir été arrêté à la suite d’une bagarre dans un bar, impliquant sa famille et un autre groupe d’Anglais, ainsi qu’une agression sur deux policiers. …

AR pour SOFOOT.com