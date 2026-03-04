Le ligament de Rodrygo était touché depuis 2023

Tout pour l’équipe jusqu’au bout. Alors que le Real Madrid a annoncé ce mardi la fin de saison de Rodrygo, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Le journal The Athletic révèle toutefois que le Brésilien traînait déjà une vilaine déchirure partielle de ce même ligament depuis 2023.

Une plaie mal soignée

À l’époque, le joueur des Merengue avait subi de longs examens médicaux au niveau genou droit et déplorait une déchirure partielle du ligament croisé antérieur. Il avait été décidé de ne pas l’opérer , les médecins estimant qu’un programme de rééducation adapté serait plus efficace. Finalement, le pire est arrivé pour le crack brésilien : cette blessure met un terme à sa saison et compromet sa participation à la Coupe du monde. …

AR pour SOFOOT.com