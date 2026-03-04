Les mots de Mastantuono envers l'arbitre de Getafe-Real étaient tout sauf tendres

Quand on pète un câble, on le paie. Et là, c’est Franco Mastantuono qui règle la note . Dans le temps additionnel de la défaite du Real Madrid face à Getafe (0-1), l’ancienne pépite de River Plate s’en est ouvertement pris à l’arbitre de la rencontre tandis que celui-ci venait de siffler une faute pour Getafe. Jorge Luis Borges n’a qu’à bien se tenir : l’héritage littéraire argentin est assuré.

Selon le rapport de l’arbitre, le gaucher de 18 ans se serait exclamé « Quelle honte, quelle putain de honte ! » en cachant sa bouche d’un geste de la main. Une réaction qui lui a valu un carton rouge, sans le calmer puisque balançant sur le chemin des vestiaires : « On ne peut pas leur parler à ces arbitres… La chatte à sa mère, fils de pute ! » Comme le relaie Marca , la commission de la Liga a sanctionné cette douce prose de deux matchs de suspension. Mastantuono sera donc absent contre le Celta de Vigo le 6 mars et contre Elche la semaine suivante.…

SW pour SOFOOT.com