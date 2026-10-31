Une enquête ouverte sur des paris suspects au Ballon d’or

Talent de voyante ou de tricheur ? Organisateur du Ballon d’or, France Football a ouvert une enquête sur des paris suspects qui ont prédit le classement des cinq premiers du Ballon d’or 2026 : Harry Kane, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Rodri et enfin Lionel Messi. D’après The Guardian , ce quinté gagnant a rapporté près de 200 000 dollars à ses parieurs suspectés d’avoir été informé des résultats avant la cérémonie de lundi dernier.

Crées entre le 1 er le 20 octobre, 12 comptes Polymarket, une plateforme américaine de marchés de prédiction basée sur les cryptomonnaies interdite en France, ont été utilisés pour placer ces paris. « Ils ont réagi plus ou moins à l’ouverture de certains marchés » , déclarait le PDG d’Upside qui a mené des investigations sur cette affaire.…

MBC pour SOFOOT.com