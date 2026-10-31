Chelsea plonge Manchester United dans la crise
Chelsea 2-0 Manchester United
Buts : Rogers (50 e ) et Palmer (64 e )
Expulsion : Martinez (63 e ) …
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Chelsea plonge Manchester United dans la crise
Buts : Rogers (50 e ) et Palmer (64 e )
Expulsion : Martinez (63 e ) …
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