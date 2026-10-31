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Chelsea plonge Manchester United dans la crise
information fournie par So Foot 31/10/2026 à 15:34

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Chelsea plonge Manchester United dans la crise

Chelsea plonge Manchester United dans la crise

Chelsea 2-0 Manchester United

Buts : Rogers (50 e ) et Palmer (64 e )

Expulsion : Martinez (63 e )

MBC pour SOFOOT.com

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