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Montpellier surnage à Annecy
information fournie par So Foot 31/10/2026 à 15:58

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Montpellier surnage à Annecy

Montpellier surnage à Annecy

Annecy 0-3 Montpellier

Buts : Megnan-Pave (24 e ) et Pays (44 e et 63 e )

« Gagner sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire. » Les Montpelliérains garderont de jolis souvenirs de leur escapade automnale en Haute-Savoie. Grâce à un succès net et sans bavure contre Annecy sur le score de 3-0, Montpellier poursuit le rythme effréné de Saint-Étienne, toujours en tête de la Ligue 2.…

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