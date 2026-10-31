Montpellier surnage à Annecy
Annecy 0-3 Montpellier
Buts : Megnan-Pave (24 e ) et Pays (44 e et 63 e )
« Gagner sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire. » Les Montpelliérains garderont de jolis souvenirs de leur escapade automnale en Haute-Savoie. Grâce à un succès net et sans bavure contre Annecy sur le score de 3-0, Montpellier poursuit le rythme effréné de Saint-Étienne, toujours en tête de la Ligue 2.…
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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