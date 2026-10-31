La Roche-sur-Yon et Rouen se tirent la bourre en tête de la Ligue 3

La Roche-sur-Yon et Rouen se tirent la bourre en tête de la Ligue 3

Qui dit samedi après-midi, dit ? Multiplex Ligue 3 pardi ! La rencontre la plus spectaculaire de ce multiplex s’est déroulée sur la pelouse du Puy-en-Velay qui est allé chercher le point du nul contre Caen. Menés par l’ouverture du score de l’inévitable Fahd El Khoumisti, les Auvergnats ont égalisé, puis pris les devants, par l’intermédiaire de Plamedi Nsingi et d’Antoine Gauthier. En deuxième mi-temps El Khoumisti, encore lui, s’est finalement offert un doublé et a permis à Malherbe de tenir tête au Puy.

La Roche-sur-Yon et Rouen mènent la danse

Épouvantail de cette Ligue 3, La Roche-sur-Yon reste en tête du championnat grâce à son succès contre la lanterne rouge Bourg-en-Bresse. Mansour Samb et Matys Vrignon sont les buteurs côté Vendéens. Dans le sillage des Yonnais, Rouen l’a emporté d’un but face à Concarneau dans un match particulièrement disputé.…

MBC pour SOFOOT.com