L'Atlético prend la tête de la Liga
Levante 0-2 Atlético de Madrid
Buts : Grimaldo (36 e ) et Simeone (62 e )
Sept à la suite. L’Atlético de Madrid s’amuse en Liga ces derniers temps. Opposés à Levante pour lancer la onzième journée de Liga, les Colchoneros ont glané leur septième succès de rang en championnat. Cette victoire permet à la bande de Diego Simeone de prendre la tête du classement avec 28 points, à un petit point du FC Barcelone qui reçoit Alavés ce samedi soir .…
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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