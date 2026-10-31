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L'Atlético prend la tête de la Liga
information fournie par So Foot 31/10/2026 à 16:09

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L'Atlético prend la tête de la Liga

L'Atlético prend la tête de la Liga

Levante 0-2 Atlético de Madrid

Buts : Grimaldo (36 e ) et Simeone (62 e )

Sept à la suite. L’Atlético de Madrid s’amuse en Liga ces derniers temps. Opposés à Levante pour lancer la onzième journée de Liga, les Colchoneros ont glané leur septième succès de rang en championnat. Cette victoire permet à la bande de Diego Simeone de prendre la tête du classement avec 28 points, à un petit point du FC Barcelone qui reçoit Alavés ce samedi soir .…

MBC pour SOFOOT.com

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