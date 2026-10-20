 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Une enquête ouverte à Brentford pour un ballon de rugby
information fournie par So Foot 20/10/2026 à 14:29

Ajouter Boursorama à vos sources

Une enquête ouverte à Brentford pour un ballon de rugby

Une enquête ouverte à Brentford pour un ballon de rugby

Si l’on ne peut même plus jouer au rugby maintenant… Le Gtech Community Stadium, antre de Brentford situé dans la banlieue londonienne, est entouré d’immeubles, ce qui laisse à certains de ses occupants une vue imprenable sur le terrain, mais également la possibilité de balancer n’importe quoi sur la pelouse.

C’est cette idée qu’a eue un homme samedi dernier. Visiblement pas très intéressé par le Brentford-Liverpool qui se tenait face à lui, il a préféré envoyer un ballon de rugby sur le stade. Heureusement sans toucher personne, puisque la balle a fini sur le toit.…

LP pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un coup d'arrêt pour Paulo Dybala
    Un coup d'arrêt pour Paulo Dybala
    information fournie par So Foot 20.10.2026 14:48 

    On peut pas tout avoir. Paulo Dybala a le physique, mais pas le physique. Sorti blessé à la mi-temps de Roma-Real Madrid la semaine passée en Ligue des champions, il n’avait pas pu prendre part au succès glané par ses coéquipiers face au Genoa samedi dernier en ... Lire la suite

  • Mais où est passé Kvaradona ?
    Mais où est passé Kvaradona ?
    information fournie par So Foot 20.10.2026 13:23 

    Remplaçant lors des deux premières rencontres de Ligue des champions du PSG, clairement moins tranchant lorsqu'il est sur le terrain, Khvicha Kvaratskhelia vit son premier coup de mou dans la capitale. Simple passage à vide ou malaise plus profond ? Au moment où ... Lire la suite

  • Manchester City-PSG a marqué l'histoire, si on se base sur les valeurs marchandes
    Manchester City-PSG a marqué l'histoire, si on se base sur les valeurs marchandes
    information fournie par So Foot 20.10.2026 13:17 

    L’argent coule à flot. Sportingpedia s’est amusé à classer les affiches qui ont réuni plus de 1,5 milliard d’euros de valeur marchande cumulée sur le terrain. Et bingo : trois des clubs les plus représentés dans ce classement, le Paris Saint-Germain , le Real Madrid ... Lire la suite

  • La Liga sort le grand jeu pour le Clásico
    La Liga sort le grand jeu pour le Clásico
    information fournie par So Foot 20.10.2026 12:35 

    Des caméras à tire-larigot. Désireuse d’exposer le joujou le plus précieux de ses opérations marketing avec le Clásico , la Liga a prévu de mettre les petits plats dans les grands pour la retransmission de la rencontre très attendue entre le Barça et le Real, qui ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank