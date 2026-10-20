Une enquête ouverte à Brentford pour un ballon de rugby

Une enquête ouverte à Brentford pour un ballon de rugby

Si l’on ne peut même plus jouer au rugby maintenant… Le Gtech Community Stadium, antre de Brentford situé dans la banlieue londonienne, est entouré d’immeubles, ce qui laisse à certains de ses occupants une vue imprenable sur le terrain, mais également la possibilité de balancer n’importe quoi sur la pelouse.

C’est cette idée qu’a eue un homme samedi dernier. Visiblement pas très intéressé par le Brentford-Liverpool qui se tenait face à lui, il a préféré envoyer un ballon de rugby sur le stade. Heureusement sans toucher personne, puisque la balle a fini sur le toit.…

LP pour SOFOOT.com