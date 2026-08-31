Une enfant refuse l’appel de Zidane

Après le capitaine, le sélectionneur. Une semaine après le passage de Kylian Mbappé dans The Voice Kids , c’est au tour de Zinédine Zidane d’apparaître dans l’émission de TF1. Sur une reprise de Don’t Speak , du groupe The Doubt, Azure, 9 ans, a réussi à faire retourner les quatre coachs.

Quatre coachs et quatre choix donc pour la petite fille, passionnée de foot. Pour tenter de se démarquer, Soprano a sorti l’artillerie lourde : une vidéo de Zizou qui demande à la jeune candidate de rejoindre l’équipe du rappeur marseillais. …

LP pour SOFOOT.com