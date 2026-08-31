Bradley Barcola impatient de jouer avec Liverpool

Initials BB . C’est officiel depuis ce lundi : Bradley Barcola est désormais un joueur de Liverpool. Le double champion d’Europe avec le PSG a rejoint, comme attendu, les Reds , pour une somme aux alentours des 125 millions d’euros, plus 20 en bonus. Dans sa première interview donnée au site du club anglais, l’ancien lyonnais est revenu sur les dessous de son choix de carrière : « Quand j’ai su que Liverpool s’intéressait à moi, je ne me suis pas posé de questions : je savais que c’était un très grand club pour moi. »

« Tout ce que je veux, c’est être sur le terrain et jouer »

Le nouveau coéquipier d’Hugo Ekitiké a également partagé « son immense fierté de pouvoir jouer pour Liverpool » avant d’assurer avec détermination « tout ce que je veux, c’est être sur le terrain et jouer. » Mis en retrait par Luis Enrique au PSG depuis le début de la saison, l’international français n’a plus tapé dans le ballon en match officiel depuis la Coupe du monde en juillet dernier. P our disputer ses premières minutes en Premier League, la nouvelle coqueluche de Liverpool devra attendre vendredi et un déplacement à Ipswich. …

MBC pour SOFOOT.com