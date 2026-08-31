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Saint-Étienne tartine Dijon dans un match au couteau
information fournie par So Foot•31/08/2026 à 22:42
Barcelone 5-2 Rayo Vallecano Buts : Raphinha (19 e et 71 e ), Yamal (21e et 90 e ) et Lejeune (CSC, 51 e ) pour les Catalans // Camello (12e et 59 e ) pour les Madrilènes Le titre de champion du monde ne lui a pas suffi. L’artiste Yamine Yamal est à nouveau dans ...
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Initials BB . C’est officiel depuis ce lundi : Bradley Barcola est désormais un joueur de Liverpool. Le double champion d’Europe avec le PSG a rejoint, comme attendu, les Reds , pour une somme aux alentours des 125 millions d’euros, plus 20 en bonus. Dans sa première ...
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