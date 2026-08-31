Arsenal et Saka domptent Aston Villa
Aston Villa 0-1 Arsenal
Buts : Saka (59 e )
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Barcelone 5-2 Rayo Vallecano Buts : Raphinha (19 e et 71 e ), Yamal (21e et 90 e ) et Lejeune (CSC, 51 e ) pour les Catalans // Camello (12e et 59 e ) pour les Madrilènes Le titre de champion du monde ne lui a pas suffi. L’artiste Yamine Yamal est à nouveau dans ... Lire la suite
Dijon 2-3 Saint-Étienne Buts : Chouchane (39 e et 55 e ) pour le DFCO // Ballo (21 e et 64 e ), Boakye (80 e ) pour les Verts Plus d’informations à venir sur sofoot.com … MBC pour SOFOOT.com
Initials BB . C’est officiel depuis ce lundi : Bradley Barcola est désormais un joueur de Liverpool. Le double champion d’Europe avec le PSG a rejoint, comme attendu, les Reds , pour une somme aux alentours des 125 millions d’euros, plus 20 en bonus. Dans sa première ... Lire la suite
A 39 ans, la légende argentine du football Lionel Messi a annoncé lundi sa retraite internationale après plus de deux décennies d'une relation passionnelle avec sa sélection, conclue par une finale perdue au Mondial. "Du temps s'est écoulé depuis la finale, et ... Lire la suite
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