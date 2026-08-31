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Lamine Yamal inscrit un but exceptionnel contre le Rayo Vallecano
information fournie par So Foot 31/08/2026 à 23:31
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Lamine Yamal inscrit un but exceptionnel contre le Rayo Vallecano

Lamine Yamal inscrit un but exceptionnel contre le Rayo Vallecano

Barcelone 5-2 Rayo Vallecano

Buts : Raphinha (19 e et 71 e ), Yamal (21e et 90 e ) et Lejeune (CSC, 51 e ) pour les Catalans // Camello (12e et 59 e ) pour les Madrilènes

Le titre de champion du monde ne lui a pas suffi. L’artiste Yamine Yamal est à nouveau dans ses œuvres. Contre le Rayo Vallecano, la pépite espagnole a inscrit un but de grande classe. Après un contrôle orienté à la vitesse de l’éclair, Yamal a envoyé un boulet de canon sous la barre du pauvre Dani Cardenas. En fin de match, le joueur de 19 ans s’est même offert un doublé. Grâce notamment aux deux premiers buts de la saison de son numéro 19, le FC Barcelone s’est imposé 5-2 contre le club madrilène.…

MBC pour SOFOOT.com

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