Une embrouille entre Medhi Benatia et Leonardo Balerdi refait surface

Comme si ça manquait de drama à l’OM. Juste avant de disputer la rencontre pour le Trophée des champions, début janvier, au Koweït, les Marseillais ont eu une réunion d’équipe plutôt animée. À trois jours du match remporté par le PSG (2-2, 1-4 aux tirs au but), le groupe phocéen a été convoqué par le directeur du football Medhi Benatia et Pablo Longoria, comme le révèle L’Équipe ce vendredi.

Les vestiaires, ce point sensible

Aux environs de minuit, Benatia a entamé un long monologue centré sur la récente défaite face à Nantes (0-2, le 4 janvier) et l’irrégularité de l’équipe phocéenne. Mais le ton monte véritablement lorsque le sujet du vestiaire, visiblement gros point sensible, arrive sur la table des discussions.…

CM pour SOFOOT.com