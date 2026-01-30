Lens doit-il afficher clairement ses ambitions de titre ?

Champion d'automne et à seulement deux petites unités du PSG après la défaite contre Marseille la semaine dernière, Lens peut légitimement espérer jouer les premiers rôles dans cette Ligue 1. Mais les Nordistes doivent-ils sortir du bois et assumer leur envie de titre ? Éléments de réponse avec Jean-Guy Wallemme.

« Je crois en tout […] On joue notre carte à fond tant que ça durera. » Ces mots de Pierre Sage datent de décembre dernier, mais la dalle des Sang et Or est toujours là, même si le revers face à Marseille (3-1) a mis fin à la série record de huit victoires consécutives. L’équipe artésienne n’est d’ailleurs que la quatrième formation hors PSG à être championne d’automne depuis l’arrivée de QSI en 2011. Alors oui, aucune des trois équipes précédentes (Marseille 2014-2015, Nice 2016-2017 et OL 2020-2021) n’est parvenue à remporter le titre en fin de saison, mais est-ce que cela doit empêcher les Nordistes d’afficher clairement leurs ambitions et de voir plus haut ?

Une communication maîtrisée

« Vu la belle place qu’ils occupent, il ne faut plus se cacher, pose Jean-Guy Wallemme, champion de France avec Lens en 1998. Pierre Sage couve un petit peu ses joueurs en étant celui qui est le plus exposé aux médias. On voit de temps en temps Florian Thauvin, mais il est international. Ce n’est pas que les autres n’ont pas le droit de presse, mais c’est une forme de protection. » Dans ce type de configuration, le timing est crucial. Il ne faut pas se découvrir trop tôt pour ne pas paraître prétentieux ou ridicule en fonction de la suite des événements.…

