À l’OM, de la friture sur la ligne entre Mason Greenwood et Medhia Bentia ?

Une débâcle à Bruges, une élimination en Ligue des champions, et c’est parti pour une succession de révélations et autres bruits de couloirs. Bienvenue à l’Olympique de Marseille, où rien n’aura été rose cette semaine.

Dans un long article publié ce vendredi, L’Équipe révèle que le directeur du football Medhi Benatia et Mason Greenwood ne seraient plus vraiment copains. Les deux hommes s’éviteraient à la Commanderie et ne s’adresseraient plus la parole, assure le quotidien. Chacun dans son coin, comme à l’école.…

