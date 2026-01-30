Les matchs entre clubs français en Coupes d'Europe, une vraie rareté

Ils sont rares, mais quand ils arrivent, ils laissent toujours un petit goût bizarre. Depuis la fin des années 1990, les confrontations entre clubs français en compétitions européennes majeures se comptent sur les doigts d’une main.

Souvent vécues comme une anomalie, parfois comme une trahison du rêve européen, toujours comme une occasion manquée de briller à l’extérieur. Marseille–Monaco en 1999 (3-2 cumulé), Auxerre–Lille en 2005 (1-0 cumulé), Lyon–Bordeaux en 2010 (3-2 cumulé), Paris–Brest en 2025 (10-0 cumulé, sans débat). À chaque fois, un club français avance… pendant qu’un autre reste sur le quai.…

MH pour SOFOOT.com