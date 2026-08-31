Une élue raconte avoir été victime d'une agression raciste après Lyon-Le Havre

Des scènes intolérables. Quelques minutes après le match nul de l’Olympique Lyonnais face au Havre samedi soir, Meriem Bouchedda, élue dans la commune à Rillieux-la-Pape pour l’Union de la gauche et des écologistes, a été victime « d’une violente agression à caractère raciste » avec son conjoint. Elle a raconté les faits sur son compte Facebook : « Alors que nous rejoignions notre véhicule, nous avons été pris à partie par un groupe de supporters. Après avoir été insultés à plusieurs reprises, notamment par le terme « bougnoules », mon conjoint a été roué de coups par plusieurs individus. En tentant de lui venir en aide, j’ai à mon tour été violemment frappée. Mon t-shirt a été déchiré et mes lunettes ont été cassées.»

15 jours d’ITT pour le couple

Mme. Bouchedda relate que « plusieurs supporters se sont approchés et ont été témoins de la scène » sans que personne n’intervienne. Elle a poursuivi son récit en déclarant que « les agresseurs ont relâché son mari après l’avoir étranglé » . Victime de de cette agression, le couple s’est vu prescrire 15 jours d’interruption temporaire de travail. L’élue s’est interrogée sur l’absence des autorités au moment des faits : « Comment expliquer qu’il n’y avait plus aucune présence policière ni aucun agent de sécurité, alors que la préfecture d’Auvergne-Rhône-Alpes et Olympique Lyonnais – OL savent parfaitement que certains groupes de supporters sont connus pour leurs comportements xénophobes et violents ? » Meriem Bouchedda et son compagnon ont déposé une plainte.…

MBC pour SOFOOT.com