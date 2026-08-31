L'AS Roma dépouille Lecce
Lecce 0-4 AS Roma
Buts : Malen (4 e et 23 e ), Soule (25 e ) et Mora (65 e )
Rome de retour au sommet ? La bande à Gian Piero Gasperini s’amuse en ce début de saison. Vainqueur 4-0 de la Fiorentina lors de la première journée, l’AS Roma a remis le couvert contre Lecce ce lundi soir. Sans encaisser de but, les Giallorossi ont enchaîné une deuxième victoire sur un score fleuve. Les Romains peuvent notamment remercier le légionnaire Donyell Malen, auteur d’un doublé.…
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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