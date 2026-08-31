 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les supporters de Monaco auteurs d'une prouesse
information fournie par So Foot 31/08/2026 à 21:12
Ajouter Boursorama à vos sources

Les supporters de Monaco auteurs d'une prouesse

Les supporters de Monaco auteurs d'une prouesse

Les supporters de Monaco sont aussi rapides que Charles Leclerc. Au lendemain de la victoire des Monégasques contre l’Olympique de Marseille, l’AS Monaco ouvrait la billetterie pour le déplacement de ses supporters au Parc des Princes. Désireux d’assister à ce choc contre le Paris Saint-Germain, prévu à 21h05 vendredi, de nombreux fans de l’ASM se sont connectés sur la billetterie du club de la Principauté.

1000 places vendues en quatre minutes

Pourtant peu réputés pour leur ferveur à Louis II, les supporters de l’AS Monaco se sont rués vers le peu de places disponibles à tel point qu’en quatre minutes, les 1000 places du parcage étaient vendues. Cette prouesse, partagée par L’Équipe , témoigne de l’engouement autour de l’équipe de Filipe Luis depuis le début de cette saison de Ligue 1.…

MBC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Bradley Barcola impatient de jouer avec Liverpool
    Bradley Barcola impatient de jouer avec Liverpool
    information fournie par So Foot 31.08.2026 22:22 

    Initials BB . C’est officiel depuis ce lundi : Bradley Barcola est désormais un joueur de Liverpool. Le double champion d’Europe avec le PSG a rejoint, comme attendu, les Reds , pour une somme aux alentours des 125 millions d’euros, plus 20 en bonus. Dans sa première ... Lire la suite

  • Lionel Messi ne peut retenir ses larmes après la défaite de l'Argentine en finale de la Coupe du monde, le 19 juillet 2026 à East Rutherford, dans le New Jersey ( AFP / Paul ELLIS )
    "Éternel", Lionel Messi dit adieu à la sélection argentine
    information fournie par AFP 31.08.2026 22:11 

    A 39 ans, la légende argentine du football Lionel Messi a annoncé lundi sa retraite internationale après plus de deux décennies d'une relation passionnelle avec sa sélection, conclue par une finale perdue au Mondial. "Du temps s'est écoulé depuis la finale, et ... Lire la suite

  • Un international algérien prêté à Nice
    Un international algérien prêté à Nice
    information fournie par So Foot 31.08.2026 21:51 

    Des Fennecs aux Aiglons, il n’y a qu’un pas. Relégué la saison dernière avec Wolfsburg, Mohamed Amoura quitte provisoirement l’Allemagne. L’international algérien aux 19 buts en 48 sélections est prêté à Nice pendant un an avec une option d’achat évaluée à 20 millions ... Lire la suite

  • Jérémy Le Douaron est de retour en Ligue 1
    Jérémy Le Douaron est de retour en Ligue 1
    information fournie par So Foot 31.08.2026 21:30 

    « Papaoutai ? Je suis à Troyes fiston ». Après avoir bronzé sur les plages siciliennes, admiré la fumée de l’Etna et accessoirement disputé 78 matchs pour 11 buts avec Palerme, Jérémy le Daron Douaron est de retour en Ligue 1. L’attaquant de 28 ans est prêté à ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank