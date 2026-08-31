Les supporters de Monaco auteurs d'une prouesse

Les supporters de Monaco sont aussi rapides que Charles Leclerc. Au lendemain de la victoire des Monégasques contre l’Olympique de Marseille, l’AS Monaco ouvrait la billetterie pour le déplacement de ses supporters au Parc des Princes. Désireux d’assister à ce choc contre le Paris Saint-Germain, prévu à 21h05 vendredi, de nombreux fans de l’ASM se sont connectés sur la billetterie du club de la Principauté.

1000 places vendues en quatre minutes

Pourtant peu réputés pour leur ferveur à Louis II, les supporters de l’AS Monaco se sont rués vers le peu de places disponibles à tel point qu’en quatre minutes, les 1000 places du parcage étaient vendues. Cette prouesse, partagée par L’Équipe , témoigne de l’engouement autour de l’équipe de Filipe Luis depuis le début de cette saison de Ligue 1.…

MBC pour SOFOOT.com