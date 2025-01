information fournie par So Foot • 02/01/2025 à 22:16

Une élection présidentielle au Real Madrid en 2025

Spoiler : ce sera Florentino Perez.

Tandis que le FC Barcelone et Joan Laporta piétinent, le Real Madrid a annoncé ce jeudi soir qu’il organisera cette année une élection présidentielle . Dans un communiqué, le club madrilène a précisé que l’ensemble du conseil d’administration du club sera réuni le 7 janvier prochain à 17h30 avec pour but d’entamer le processus pour élire le président et le CA des quatre prochaines années.…

TM pour SOFOOT.com