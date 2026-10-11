Le tremblement d’une tribune entraîne l’arrêt définitif d’un match
La tribune tremblait à combien sur l’échelle de Richter ? En Brasileirão Série C, un match a été interrompu à cause de la tribune réservée aux spectateurs de Paysandu. Alors que leurs joueurs menaient 1-0 à Brusque, les Torcedores du club de Belém ont fait trembler leur parcage jusqu’à agiter dangereusement la tour, située au dessus-d’eux, où était placé l’un des caméramans de la rencontre.
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