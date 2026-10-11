Deux cadres de l'OM absents à Troyes

Les ennuis commencent déjà pour l’OM. De retour en Ligue 1 ce dimanche soir après la trêve internationale, où son équipe a perdu contre Montpellier en amical, Bruno Genesio a dévoilé son groupe pour le déplacement à Troyes. Le technicien marseillais devra faire sans deux de ses cadres : Timothy Weah et Pierre-Emile Højbjerg.

Exclu lors du dernier match contre le PSG, le capitaine Weah est suspendu . De son côté, Højbjerg est sorti blessé après seulement dix minutes de jeu avec le Danemark contre le Pays de Galles. Le Danois, qui devrait être absent au moins deux semaines, est forfait pour affronter l’ESTAC. Blessé également pendant la trêve, Derek Cornelius ne sera pas de la partie.…

MBC pour SOFOOT.com