Une deuxième femme a arbitré un match de Coupe du monde masculine

Une deuxième femme a arbitré un match de Coupe du monde masculine

Pionnière. En étant au sifflet de la rencontre entre la République tchèque et l’Afrique du Sud ce jeudi pour le compte de la 2ᵉ journée du groupe A, Tori Penso a continué d’écrire l’histoire.

L’arbitre américaine est devenue la deuxième femme à arbitrer un match de Coupe du monde masculine, près de 3 ans et demi après Stéphanie Frappart, qui avait ouvert la voie en dirigeant la rencontre Costa Rica-Allemagne (2-4).…

TM pour SOFOOT.com