Une des stars du Mondial 2014 part à la retraite
Qui l’eût Krul ?
La quille pour Tim Krul ! Le gardien néerlandais part à la retraite à 37 ans, après avoir bourlingué comme numéro un en Angleterre, à Newcastle, Norwich, et numéro deux à l’Ajax et à Alkmaar. Sa dernière aventure en club est un passage de deux ans, pour six petits matchs joués, à Luton Town.…
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer