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Une des révélations lensoises prolonge jusqu'en 2030
information fournie par So Foot 08/08/2026 à 19:59
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Une des révélations lensoises prolonge jusqu'en 2030

Une des révélations lensoises prolonge jusqu'en 2030

Pas de départ libre. Pur produit de la formation lensoise et révélation de la saison dernière côté Nordiste, Ismaëlo Ganiou a prolongé avec le Racing jusqu’en 2030 . Le joueur de 21 ans l’a annoncé lui-même en amont du match de préparation entre les Sang et or et Sunderland (0-2).

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LB pour SOFOOT.com

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