Une des révélations lensoises prolonge jusqu'en 2030
Pas de départ libre. Pur produit de la formation lensoise et révélation de la saison dernière côté Nordiste, Ismaëlo Ganiou a prolongé avec le Racing jusqu’en 2030 . Le joueur de 21 ans l’a annoncé lui-même en amont du match de préparation entre les Sang et or et Sunderland (0-2).
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LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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