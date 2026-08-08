Rennes, Brest, Nice, Le Havre... Les équipes françaises poursuivent leur préparation

Pas de quoi se réjouir. Alors que la Ligue 1 revient dans quinze jours, les clubs français continuent leur préparation contre diverses écuries européennes et le succès n’a pas vraiment été au rendez-vous ce samedi. Après que Lens s’est incliné face à Sunderland (0-2) et que le PSG a été tenu en échec par Manchester United (1-1), aucune des équipes tricolores opposées à un adversaire étranger ne s’est imposée.

Trois défaites et un match nul

Plus inquiétant, certains ont sombré. À l’instar du Paris FC qui s’est fait surclasser par Mayence (4-0) alors que Liam Rosenior avait aligné son équipe la plus compétitive. Rennes a également concédé sa première défaite en préparation face à Brentford au Roazhon Park (2-4) . Les Bretons ont par ailleurs concédés les deux premiers buts sur corner, mais l’honneur a été sauvé par Sebastian Szymanski (1-2, 47 e ) et Valentin Rongier (2-4, 71 e ) . Le Havre s’est également incliné contre le Real Oviedo avec un penalty inscrit en toute fin de match par Victor Mingo pour les pensionnaires de Liga 2 (2-3) .…

LB pour SOFOOT.com