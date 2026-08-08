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L'émouvant hommage du Barça pour Jorge Messi
information fournie par So Foot•08/08/2026 à 21:56
L'émouvant hommage du Barça pour Jorge Messi
L’adieu aux larmes.
Le FC Barcelone a publié un message ce samedi après-midi en hommage à Jorge Messi
, le père de Lionel Messi qui s’occupait également de ses intérêts, disparu à 68 ans après une longue maladie.
« C’est trop calme Angers, j’aime pas trop beaucoup ça.» Fils de l’acteur et humoriste Jamel Debbouze, Léon poursuit sa carrière de jeune footballeur. Passé par l’académie du Paris Saint-Germain – le club que supporte son daron Numérobis -, Léon Debbouze passait ...
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Johor 3-3 Chelsea Buts : Aiman (14 e ), Arribas (65 e ), Bergson (87 e ) pour les Tigres du Sud // Delap (43 e et 62 e ) et Glauder (89 e , CSC) Malaisant. La Malaisie se souviendra de ce 9 août 2026, le jour où un de ses clubs, le Johor DT a tenu en échec Chelsea ...
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Les coureuses du Tour de France, dont la porteuse du maillot jaune Demi Vollering et sa dauphine Kasia Niewiadoma, séparées de seulement 8 secondes au classement général, ont pris le départ dimanche à Nice de la 9e et dernière étape qui s'annonce palpitante. Les ...
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Lionel Messi, dans l'intimité mais entouré de quelques compagnons de la sélection argentine, s'apprêtait dimanche à faire ses adieux a son père Jorge, décédé la veille a 68 ans, à la fois pilier émotionnel, soutien footballistique, et agent de la star mondiale ...
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