Saint-Étienne et Dunkerque en démonstration, Nantes battu par le Red Star pour sa première en Ligue 2

Spectacle assuré. Ce 8 août a marqué le retour de la Ligue 2 et cette première journée a déjà réservé son lot de surprises. Opposé au promu sochalien, Saint-Étienne n’a pas fait dans la dentelle pour s’imposer comme le prétendant à l’accession à la Ligue 1 en fin de saison.

Il n’aura fallu que six minutes aux Verts pour signer leur succès. Dominateurs dès les premières minutes de la rencontre, les Stéphanois ont été récompensés par le but de la nouvelle recrue, Jakob Braum après un festival dans la surface d’Augustine Boakye (1-0, 22 e ) . Le festival Irvin Cardona a ensuite pu commencer. Afin de fêter convenablement ses 29 ans, l’international maltais a signé un doublé en quatre minutes. D’abord grâce à un superbe ballon piqué qui n’a laissé aucune chance à Mehdi Jeannin synonyme de but du break (2-0, 24 e ) , puis en étant chirurgical à la réception du centre de Boakye qui s’offre un doublé de passe décisive (3-0, 28 e ) . Les joueurs du Forez se retrouvent en tête du classement au terme de cette première journée de championnat.…

LB pour SOFOOT.com