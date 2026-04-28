Une des rares satisfactions de la saison du FC Metz va partir libre

Ce n’était une surprise pour personne, et c’est aujourd’hui officiel : Koffi Kouao annonce son départ du FC Metz après l’expiration de son contrat fin juin . Arrivé de Vizela en 2022, l’Ivorien a participé à 113 rencontres de Ligue 2 et Ligue 1 avec les Messins.

Élément moteur du vestiaire et joueur dévoué sur le terrain, Don Koff’ a annoncé la nouvelle sur ses réseaux : « Ç’a été quatre saisons faites de hauts et de bas, de joies, de tristesses. Mais j’ai toujours essayé de tout donner sur le terrain pour ce club, et d’être à la hauteur en dehors. Encore trois matchs pour bien finir cette saison. Mais cela a été un honneur . »…

AR pour SOFOOT.com