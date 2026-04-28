Éder Militão ne verra pas la Coupe du monde

La saison des forfaits et des mines tristes est vraiment lancée. Alors que le jeune Estêvão (18 ans) risque de rater la Coupe du monde après la sérieuse blessure aux ischios-jambiers qu’il a contractée avec Chelsea, un cadre du Brésil va lui aussi manquer à l’appel.

Une opération et une longue convalescence

Miné par les pépins physiques et notamment victime de deux ruptures du ligament croisé depuis trois ans, le défenseur du Real Madrid a été opéré avec succès de sa rupture du tendon proximal à la cuisse gauche. C’est le Real Madrid qui l’a annoncé par le biais d’un communiqué médical.…

VM pour SOFOOT.com