Après Bernardo Silva, un autre taulier va quitter Manchester City
Une autre page se tourne. Quelques jours après l’officialisation du départ de Bernardo Silva en fin de saison, Manchester City annonce, ce mardi, le départ de John Stones au terme de l’exercice 2025-2026 .
« John Stones quittera Manchester City cet été, mettant ainsi un terme à un passage au club mémorable et couronné de dix ans de succès à l’Etihad » , écrit le club mancunien sur son site.…
CT pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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