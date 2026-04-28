Best of des buts amateurs du week-end !
Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.
1/ Cran Olympique vs Lac Bleu AS
Mais que fait le 2 du Cran Olympique ? Au petit trot, il va chercher le cuir puis, alors que deux de ses coéquipiers sont démarqués, l’envoie dans les pieds du 10 adverse qui n’a plus qu’à marquer… d’un lob des 30 mètres pleine lucarne. En même temps, quand on fait des cadeaux pareils, il n’y a plus qu’à.…
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