Gianni Infantino devrait être réélu au Maroc

Gianni Infantino a trouvé sa salle de vote pour sa réélection. Selon les informations de RMC Sport, le 77 e congrès électif de la FIFA se tiendra au Maroc en 2027 (aucune date précise n’a été annoncée).

La réunion se tiendra à Rabat et rassemblera les délégations des 211 fédérations membres . L’événement coïncide avec l’élection présidentielle de l’instance mondiale, pour laquelle Infantino devrait être candidat à sa propre réélection. …

EM pour SOFOOT.com