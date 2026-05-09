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Une dernière journée de Ligue 2 bouillante
information fournie par So Foot 09/05/2026 à 15:15

Une dernière journée de Ligue 2 bouillante

Une dernière journée de Ligue 2 bouillante

Le dernier jour de la Ligue 2, je veux le passer sur ta peau, à rougir comme un coquelicot. Ça y est, après 33 journées, la Ligue 2 livrera son verdict ce samedi soir. Un multiplex de neuf matchs à suivre à partir de 20 h; Entre rêves de montée et peur de la relégation, les enjeux sont nombreux et certains supporters devraient terminer leur soirée en larmes, pour le meilleur comme pour le pire.

Le Mans, Saint-Étienne et le Red Star pour une place en Ligue 1

Pour la montée en Ligue 1, Troyes, champion sans contestation, a déjà chopé son ticket. Reste désormais à délivrer le deuxième sésame convoité par Le Mans, 59 points, Saint-Étienne, 57 points, et le Red Star, 57 points. Les Audoniens partent avec un handicap au classement et devront en plus négocier un dernier rendez-vous périlleux face à Montpellier, pour l’ultime match de Téji Savanier sous les couleurs héraultaises. …

MBC pour SOFOOT.com

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