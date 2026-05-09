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La préfecture de Paris en défaveur d'une fan zone pour la finale de Ligue des champions
information fournie par So Foot 09/05/2026 à 16:25

La préfecture de Paris en défaveur d'une fan zone pour la finale de Ligue des champions

La préfecture de Paris en défaveur d'une fan zone pour la finale de Ligue des champions

Mieux vaut ne rien préparer. Alors que le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, souhaite la mise en place d’une fan zone dans la capitale pour permettre aux supporters parisiens de se rassembler pour visionner la finale de la Ligue des champions, la préfecture de police de Paris s’est dite « défavorable » à une telle mesure auprès de l’ AFP .

Multiples évènements et risque de débordements

La finale de C1 qui se disputera à la Puskás Aréna de Budapest le samedi 30 mai prochain entre le Paris Saint-Germain et Arsenal (18h) entre en concurrence a vec de nombreux autres évènements qui se dérouleront dans la capitale française ce même jour. La préfecture explique ainsi son désaccord par rapport à la mobilisation des forces de l’ordre sur d’autres manifestations d’ampleur comme les concerts d’Aya Nakamura au Stade de France, de Damso à la Défense Arena, de Bouss à Bercy et du Tournoi de Roland-Garros qui aura déjà débuté.…

LB pour SOFOOT.com

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