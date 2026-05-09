La défense du PSG décimée pour la réception de Brest
Turn-over forcé. Après sa qualification pour le deuxième finale consécutive en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain a annoncé que t rois de ses titulaires mercredi seraient absents pour la réception de Brest ce dimanche.
Le point médical @Aspetar avant #PSGSB29. 📋 🗞️➡️ https://t.co/GfWhrWJ4QA pic.twitter.com/XSR3L9xA7p…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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