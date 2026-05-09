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La défense du PSG décimée pour la réception de Brest
information fournie par So Foot 09/05/2026 à 16:43

La défense du PSG décimée pour la réception de Brest

La défense du PSG décimée pour la réception de Brest

Turn-over forcé. Après sa qualification pour le deuxième finale consécutive en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain a annoncé que t rois de ses titulaires mercredi seraient absents pour la réception de Brest ce dimanche.

Le point médical @Aspetar avant #PSGSB29. 📋 🗞️➡️ https://t.co/GfWhrWJ4QA pic.twitter.com/XSR3L9xA7p…

LB pour SOFOOT.com

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