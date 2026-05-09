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Grégory Lorenzi se rapproche de l'OM
information fournie par So Foot 09/05/2026 à 15:59

Grégory Lorenzi se rapproche de l'OM

Grégory Lorenzi se rapproche de l'OM

C’est pas Brest, c’est Marseille BB. Juste après l’officialisation de son départ du Stade brestois à la fin de la saison acté ce vendredi, Grégory Lorenzi serait déjà sur les tablettes de l’Olympique de Marseille. D’après les informations de L’Équipe , l’OM est à la manœuvre pour recruter l’ancien directeur sportif des Ty-Zef, qui aurait pourtant déjà trouvé un accord verbal avec Nice en cas de maintien du GYM.

Des contacts avec la garde rapprochée du président

À 42 ans, le Corse serait persuadé de réussir chez les Phocéens. Ces derniers jours, il aurait même discuté à plusieurs reprises avec la société en charge de présenter des profils au futur président du club, Stéphane Richard.…

MBC pour SOFOOT.com

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