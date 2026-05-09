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Liverpool et Chelsea se neutralisent
information fournie par So Foot 09/05/2026 à 15:27

Liverpool et Chelsea se neutralisent

Liverpool et Chelsea se neutralisent

Liverpool 1-1 Chelsea

Buts : Gravenberch (6 e ) pour les Reds, Fernández (35e) pour les Blues

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