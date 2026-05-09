Liverpool et Chelsea se neutralisent
Liverpool 1-1 Chelsea
Buts : Gravenberch (6 e ) pour les Reds, Fernández (35e) pour les Blues
Plus d’informations à venir sur sofoot.com …
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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C’est pas Brest, c’est Marseille BB. Juste après l’officialisation de son départ du Stade brestois à la fin de la saison acté ce vendredi, Grégory Lorenzi serait déjà sur les tablettes de l’Olympique de Marseille. D’après les informations de L’Équipe , l’OM est ... Lire la suite
Le dernier jour de la Ligue 2, je veux le passer sur ta peau, à rougir comme un coquelicot. Ça y est, après 33 journées, la Ligue 2 livrera son verdict ce samedi soir. Un multiplex de neuf matchs à suivre à partir de 20 h; Entre rêves de montée et peur de la relégation, ... Lire la suite
Wemby est aussi adroit face aux paniers que lorsqu’il faut parler foot. En course pour une place en demi-finales des play-off NBA avec les Spurs de San Antonio, Victor Wembanyama a sorti un match stratosphérique à 39 points la nuit dernière face aux Timberwolves ... Lire la suite
Et non, ce n’est pas une lettre d’amour à Yannick Jadot et Marine Tondelier. Ce week-end, le peuple vert célèbre les 50 ans de la légendaire génération de 1976, finaliste malheureuse de la Ligue des champions face au Bayern Munich à Glasgow. Réunis vendredi soir ... Lire la suite
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