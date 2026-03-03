 Aller au contenu principal
Une délocalisation à Paris pour la Finalissima entre l'Espagne et l'Argentine ?
03/03/2026

Le suspense est insoutenable. Alors que l’Argentine doit affronter l’Espagne le 27 mars prochain à l’occasion de la fameuse Finalissima opposant le champion du monde au champion d’Europe, la guerre au Moyen-Orient vient quelque peu chambouler les plans de l’UEFA et de la CONMEBOL.

Si la rencontre devait initialement se jouer à Lusail, théâtre de la finale du Mondial 2022, la Fédération qatarienne de football a annoncé dimanche la suspension du match « jusqu’à nouvel ordre », les bases militaires américaines situées au sein de l’émirat étant actuellement visées par des tirs de missiles iraniens .…

CMF pour SOFOOT.com

