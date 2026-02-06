Une décision va bientôt être prise pour Jean-Philippe Mateta

JPP. Le genou de Jean-Philippe Mateta n’en peut plus. Alors que son transfert à l’AC Milan est tombé à l’eau à cause d’une visite médicale ratée, son entraîneur à Crystal Palace, Oliver Glasner, est revenu sur la blessure de son joueur.

« Franchement, ce n’était pas une grosse surprise pour nous qu’il puisse la rater (la visite médicale). Il savait que cela pouvait arriver », car il joue « depuis deux mois et demi avec un genou enflé » assure le technicien autrichien en conférence de presse.…

EA pour SOFOOT.com