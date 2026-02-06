 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Une décision va bientôt être prise pour Jean-Philippe Mateta
information fournie par So Foot 06/02/2026 à 18:12

Une décision va bientôt être prise pour Jean-Philippe Mateta

Une décision va bientôt être prise pour Jean-Philippe Mateta

JPP. Le genou de Jean-Philippe Mateta n’en peut plus. Alors que son transfert à l’AC Milan est tombé à l’eau à cause d’une visite médicale ratée, son entraîneur à Crystal Palace, Oliver Glasner, est revenu sur la blessure de son joueur.

« Franchement, ce n’était pas une grosse surprise pour nous qu’il puisse la rater (la visite médicale). Il savait que cela pouvait arriver », car il joue « depuis deux mois et demi avec un genou enflé » assure le technicien autrichien en conférence de presse.…

EA pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Hokkaido Jail, drivé par Franck Nivard, remporte le Prix d'Amérique, le 25 janvier 2026 à l'hippodrome de Vincennes ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )
    Après l'"Amérique", les cracks trotteurs, dont Hokkaido Jiel, convoitent la "France"
    information fournie par AFP 06.02.2026 19:31 

    Deux semaines après le sacre du cheval français Hokkaido Jiel dans le Prix d'Amérique, treize cracks trotteurs, dont le nouveau champion du monde du trot attelé, vont s'affronter dans le Prix de France, une course de vitesse considérée comme la revanche de l'"Amérique". ... Lire la suite

  • Habib Beye écarte un cadre pour le déplacement à Lens
    Habib Beye écarte un cadre pour le déplacement à Lens
    information fournie par So Foot 06.02.2026 19:14 

    Un appel au calme… et une sanction. Selon les informations du Parisien et de L’Equipe , Habib Beye va se passer de Brice Samba dans le groupe rennais pour le déplacement à Lens, prévu samedi après-midi. L’international français ne retrouvera donc pas Bollaert, ... Lire la suite

  • Kylian Mbappé a envoyé un huissier au PSG
    Kylian Mbappé a envoyé un huissier au PSG
    information fournie par So Foot 06.02.2026 19:01 

    La visite surprise du vendredi. Le Paris Saint-Germain a vu débarquer un huissier à son siège, avant le début du week-end, pour le dépôt d’un commandement de payer ce que le club de la capitale doit encore à Kylian Mbappé dans le cadre de leur litige qui dure depuis ... Lire la suite

  • Un jeune de 16 ans décède après un match amateur
    Un jeune de 16 ans décède après un match amateur
    information fournie par So Foot 06.02.2026 18:23 

    Drame sur les terrains de foot amateur. Ce mercredi soir, lors d’un match amateur dans le Vaucluse, à Villeneuve-lès-Avignon, un adolescent de 16 ans a été victime d’un arrêt cardiaque sur la pelouse. Le jeune a rapidement été pris en charge par les secours avant ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank